Как выбирать матрасы людям с разными заболеваниями спины?

К сожалению, каждый второй человек в возрасте старше 40 лет имеет проблемы, связанные со здоровьем спины. Чтобы облегчить свое самочувствие и нормально высыпаться, необходимо правильно выбрать матрас.

Он конечно не является лекарственным средством от недугов, однако может оказать незаменимую помощь в комплексе с терапией, которую назначит доктор.

облегчаем состояние выбором правильного матраса

Современная медицина знакома с заболеваниями разных частей спины. Рассмотрим, какие бывают матрасы для людей, которые страдают разными недугами:

При остеохондрозе медицинские работники советуют спать на матрасах, которые имеют среднюю жесткость и независимый пружинный блок. Такие изделия позволят занять удобную позу на спине или боку. Лучше выбирать модель с натуральным наполнителем или искусственным латексом. Также подойдет сочетание с кокосовой койрой или мемориксом. В качестве профилактики заболевания можно приобретать матрасы, которые принимают анатомическую форму тела, и надо стараться не залеживаться на одном боку или спине, меняя позы. Людям, имеющим грыжи межпозвоночных дисков, рекомендуются двусторонние матрасы, которые будут иметь мягкую основу с одной стороны и среднюю жесткость с другой. Спать на них лучше на животе. Идеальным матрасом будет модель из натурального латекса или с независимым пружинным блоком. При сколиозе врачи настаивают на сне на матрасах средней и умеренной жесткости. Лучшая поза в этом случае – на спине. Среди материалов, из которых могут изготавливаться такие изделия, лучше выбирать латекс (натуральный или искусственный) либо кокосовую койру. В целях профилактики заболевания или для растущего организма подойдут матрасы средней жесткости. Люди, которые имеют поясничный радикулит, должны спать на средне жестких основах. Лучшей позой станет сон на спине с поджатыми ногами в коленях. Лучше отдать предпочтение матрасам из натурального латекса или таким, которые способны запоминать анатомические особенности тела. Страдающим на артрит стоит остановиться на средне жестких изделиях, такие имеют пружинный блок. Спать при этом лучше на боку. Среди большого выбора материалов, идеально подойдет меморикс, он будет запоминать положение тела. Если у человека периодически появляются боли в области спины и шеи, желательно обзавестись двусторонним матрасом. Причем одна сторона должна быть жесткой, а вторая — средней жесткости. Наполнителями могут быть латекс, меморикс, пена с ортопедическими свойствами или кокосовая койра.

Важно также понимать, что при большой массе тела жесткость матраса должна быть высшей. Однако стоит учитывать и свой возраст: людям уважительного количества лет лучше спать на мягких основах.

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