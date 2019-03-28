Как выбрать надежного застройщика: 6 практических советов

Без учредительных документов не может работать ни одна компания.

Обязательный минимум: устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ. Главные два документа непосредственно новостройки — разрешение на строительство и проектная декларация. Они должны быть на сайте: ищите раздел "Документы" или "Разрешительная документация".

Нужно убедиться в том, что у застройщика действительно есть опыт в строительстве многоквартирных домов. Если это не так, то это повод для сомнений. Если сроки строительства по ранее сданным объектам не соблюдались – это должно насторожить. В случае, когда причиной является недостаток финансирования, следует очень тщательно прочитать проектную декларацию в этой части. Большим плюсом для застройщика является обладание золотого знака общественного контроля "Надежный застройщик России - главная общественная награда в сфере жилищного строительства. По согласованию с контролирующими органами субъектов РФ присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей. Со списком обладателей данной награды в 2018 году можно ознакомиться по ссылке.

Лучше всего ненадежного застройщика выдают цены, если они ниже среднерыночных. Стоит опасаться больших скидок и распродаж. Это напрямую свидетельствует о нехватке у застройщика денежных средств и падении спроса на объект. Как следствие – крайне высоки риски незавершения сдачи объекта в срок, а то и замораживания проекта.

Ф.З. 214 обязывает застройщика ежемесячно публиковать ход строительства своих объектов на федеральном портале наш.дом.рф. Хорошо если данная информация дублируется на официальном сайте компании. Если застройщик публикует регулярные фотоотчеты, посмотрите, как изменились фотографии по сравнению с фотографиями двухмесячной давности. Сравните их со старыми фотоотчетами.

Вас должны интересовать требования о банкротстве и отзывы.

На сайте арбитражного суда ведут картотеку дел. В ней важно проверить, не предъявлял ли кто-то вашему застройщику требований о банкротстве: Не покупайте квартиру у потенциального банкрота, выберите другого застройщика.

Изучите отзывы в интернете — сегодня крайне популярны группы созданные дольщиками в социальных сетях, в соответствии с теми жилыми комплексами в которых они проживают. Хорошо если в социальных сетях застройщика есть тема – отзывы. Это говорит об открытости застройщика, желанию вести диалог со своими покупателями не только "до", но и "после" приобретения жилья.

Запросите у застройщика или посмотрите в проектной декларации информацию о тех домах, которые он уже построил. Съездите и посмотрите на них. Хорошо, если есть дома, которые застройщик сдал в текущем или прошлом году.

Что смотреть: Посмотрите на отделку фасадов и подъездов, благоустройство двора. Поднимитесь на последний этаж и подойдите к выходу на крышу. Осмотрите стены и потолок: не сырая ли штукатурка, нет ли потеков? Пообщайтесь с жильцами — посмотрите, какие люди и как здесь живут, узнайте их мнение о застройщике.