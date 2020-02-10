890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
Сегодня 09:19
Власти Карелии предлагают гражданам сообщать о пустующих квартирах 4
10.02.2020 16:05
Смертельная авария произошла на трассе в Карелии
10.02.2020 21:44
Бывшие супруги спорят из-за предприятия из ФЦП к 100-летию Карелии 1
Сегодня 12:42

Как выбрать нижнее белье: шпаргалка для мужчин

Новости. Экономика
11:45, 11 Февраля 2020
Загрузка...

Без нижнего белья не могут ни мужчины, ни женщины.

Иногда нижнее бельё является частью образа. Выбирать указанный предмет одежды стоит крайне внимательно. Приоритет стоит отдать комфортным и долгоноским изделиям на базе натуральных тканей. Качественное мужское бельё от бренда "Menbox" можно приобрести по ссылке menbox.com.ua. Здесь можно найти вариант на любые вкус и потребность.

Ключевой фактор выбора – это всё же фасон. Нижнее бельё находится в тесном контакте с кожей и сопровождает человека на протяжении дня. Экономить на нём крайне нежелательно. Стоит доверять надёжным и проверенным брендам, к примеру, "Menbox".

Учитывать также необходимо размер, материал изготовления и личные вкусовые предпочтения. Нижне белье может быть стандартным или дизайнерским. При помощи нижнего белья также получится подчеркнуть свою индивидуальность. Многие современные модели не только практичные, но и оригинальные в части подачи.

Мужское нижнее бельё в настоящее время представлено на рынке очень широко. Есть привычные и оригинальные цвета, модели и фасоны в широком многообразии, а также решения для представителей сильной половины человечества всех возрастов и профессий.

В процессе выбора нижнего белья нужно обращать внимание на состав ткани. Отталкиваться необходимо от времени года. Изделия из хлопка позволяют коже дышать. Они отлично подойдут для лета. Модели из сатина также могу оказаться весьма уместными. Для периода холодов подойдут изделия из шерсти различной степени плотности. Термотрусы также стоит рассмотреть. 

В обязательном порядке стоит обратить внимание на вес, телосложение или комплектацию тела. Ознакомьтесь с рекомендациями стилистов для конкретного случая. К примеру, высоким и крупным мужчинам стоит отдать предпочтение нижнему белью без вертикальных принтов. В приоритете простые однотонные модели. Коренастым и невысоким мужчинам стоит сосредоточить свой выбор на нижнем белье с вертикальными полосами, но не яркими.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
10.02.2020 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»