Как выглядит новая жена Макаревича (ФОТО)

Новость о тайной свадьбе лидера "Машины времени" взволновала всех поклонников группы.

Хотя сам Андрей Макаревич не стал подробно рассказывать о своей тайной супруге, лишь отделавшись фразой, что она "молодая, красивая, умная", удалось найти о ней кое-какую информацию, сообщает сайт Womanhit.ru.

Полное имя жены музыканта — Эйнат Кляйн. Она — создатель и руководитель довольно крупного туристического проекта. Проводит исторические туры и фото-туры по всей Эфиопии и другим странам Ближнего Востока и Африки. Профессиональный историк и журналист, публикующаяся в таких изданиях, как National Geographic, GEO, "Моя планета" и других. Когда у нее есть время, она лично сопровождает туры, проводя увлекательнейшие экскурсии. Именно во время одного такого тура Эйнат и познакомилась с будущим мужем. "Встретились мы во время путешествия по Эфиопии, продолжаем путешествовать и получаем от этого много удовольствия", — поведал сам Макаревич.

У самой Эйнат в ее профиле в соцсетях лишь одно фото, которое хоть как-то дает понять, что Андрей Макаревич — не чужой ей человек. В одном из постов опубликован снимок ноутбука, на котором виден Макаревич с гитарой. "Человек — существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это „все на свете“ включает в себя неограниченный сон и игристое, — подписала фото Эйнат. — Кто бы мог подумать ещё полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, однако с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными! В общем, мне даже начинает нравиться".

Сегодня супруги из-за пандемии коронавируса оказались разлучены и проводят карантин в разных странах. Эйнат буквально на один день задержалась в Израиле, и в итоге застряла там — рейсы отменили, границы закрылись. Так что сейчас молодожены общаются в Zoom и ждут, когда же у них появится возможность встретиться.