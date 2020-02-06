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Как задерживали подозреваемого взяткодателя по делу министра транспорта Карелии Кайдалова (ВИДЕО)

Новости. Криминал
22:28, 06 Февраля 2020
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В распоряжение "Столицы на Онего" попало видео силового задержания фигуранта уголовного дела о взятке, по которому проходит министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов.

Сегодня днем, 6 февраля в 13.50, у торгового центра Петрозаводска сотрудники УЭБиПК МВД Карелии провели задержание мужчины, который садился в такси. Как стало известно "Столице на Онего", задержанный силовиками мужчина подозревается в даче взятки министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову.

Момент задержания фигуранта уголовного дела по делу о взятках министра Кайдалова попал в объектив камеры наружного наблюдения.

На видео запечатлено, как подозреваемый в даче взятки после встречи с министром Кайдаловым хотел уехать из торгового центра на такси. Когда он подошел к машине, его окружили люди в масках, положили на снег, завели руки за спину и надели наручники.

Задержание очень удивило таксиста, который на всякий случай вышел из машины и поднял руки.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки, подозреваемым по которому проходит министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск", подозреваемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемые задержаны, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее сообщалось, что Кайдалов был задержан в одном из торговых центров Петрозаводска. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки в 300 тысяч рублей.

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