Как жители села в Карелии сказали форелеводству "Нет!"

Директор рыбоводной компании отказался от намерений открыть новую форелевую ферму после встречи с жителями старинного карельского села.

Открывая встречу, которая проходила 25 сентября в местном доме культуры, глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая сразу предупредила собравшихся, что это – не публичные слушания. "Мы здесь все собрались по просьбе представителя форелеводческого хозяйства "Лоисто" Константина Евгеньевича, – пояснила госпожа Седлецкая. – Никакой у нас еще информации ни на сайтах, ни в газетах нет и быть не может, потому что это только мы с вами создаем встречу, и он будет решать, стоит ему сюда вводить форелеводческое хозяйство или же нет".

"Простите, а почему это он решает, а не мы?", – тут же ответили главе поселения из зала.

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