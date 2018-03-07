Как журналист "Столицы на Онего" к Путину ездила

Читайте репортаж из Калининграда, как карельские журналисты побывали на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Возможность увидеть и пообщаться с Путиным мы получили, став лауреатами всероссийского конкурса ОНФ "Правда и справедливость". Всего на конкурс было прислано более 5,5 тысяч работ из всех регионов страны, 350 человек признали победителями, среди них оказались и мы – журналисты из Карелии.

Обычно награждение лауреатов проходит в Санкт-Петербурге, а в этом году было принято решение провести Медиафорум в Калининграде. Как объяснили организаторы, Калининград был выбран потому, что является неформальной столицей средств массовой информации, региональных СМИ. Позже, на экскурсии, мы узнали, что в этом городе в юности жила экс-супруга президента страны Людмила Путина.

В Калининград вылетели из Санкт-Петербурга, этим же рейсом в на Медиафорум летели журналисты из города на Неве и Ленинградской области. Свободных мест в салоне не было.

Моими соседями в ряду кресел оказалась женщина с повязкой на глазу, которая внимательно смотрела в иллюминатор и фотографировала пространство под крылом самолета.

И с правой стороны сидела худенькая девушка, она с фантастической скоростью что-то печатала на ноутбуке, успевая одновременно вести переписку в чате на телефоне. Видимо, коллега по журналистскому цеху. Ее бурную деятельность на время полета прервала стюардесса, попросив выключить гаджеты. Девушка закрыла ноутбук, надела маску на глаза и, как по щелчку, отключилась. Позже я видела ее на форуме все так же склоненной над компьютером и стучащей по клавишам.

Как мы встретились с Владимиром Владимировичем, читайте здесь.