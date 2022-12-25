Какие для вас самые нежеланные подарки на Новый год? (ОПРОС)

До Нового года осталось шесть дней.

Скоро придет праздник, а вместе с ним и гости с поздравлениями и подарками. Каждый год после всеобщих праздников: 8 марта, 23 февраля, Нового года, каждый из нас становится обладателем огромного количества ненужных вещей.

Гости дарят всевозможные сувениры и парфюм, мандарины, свечи, мыло – все эти богатства потом не знаешь, куда деть.

Хоть и говорят, что дареному коню в зубы не смотрят, но мы все же попробуем. Вдруг получится предотвратить вал ненужных даров.

Скажите: какие для вас самые нежеланные подарки на Новый год?

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