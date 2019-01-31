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Новости. Общество
09:25, 31 Января 2019

Власти определили, какие дороги отремонтируют в Петрозаводске в 2019 году

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Тринадцать дорог планируют отремонтировать в столице Карелии за 2019 год, сообщили в мэрии.

Финансирование на проведение работ выделено в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как рассказали в мэрии, определены улицы, которые будут отремонтированы в текущем году.

В список вошли улицы Пушкинская, Гоголя, Куйбышева (от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова), Красная (от ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), Дзержинского (от ул. Красной до ул. Вольной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), проспекты Карла Маркса, Первомайский (от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а также Лососинское шоссе, площадь Гагарина и Онежская набережная (от ул. Еремеева до пр. Ленина).

В 2019 году на ремонт дорог и обеспечение транспортной безопасности Петрозаводск получит из федерального бюджета порядка 450 млн рублей в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы начнутся, как только позволят погодные условия, добавили в мэрии.

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Комментарии

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Неизвестно
2019-01-31 09:33:54
мне одному кажется что эти улицы ремонтировались в течении последних лет?
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