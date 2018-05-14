Какие факторы определяют средние по Москве цены на ритуальные услуги?

Средние по Москве цены на устройство кремации (или погребения) определяются категорией церемонии, выбором дополнений, статусом подрядчика.

Некоторые категории населения правительство столицы хоронит за счет социального пособия. Большинству горожан доступны церемонии в категории "Эконом" и "Стандарт". В перечне дополнений — менее востребованные услуги: церемониймейстера, музыкантов, сопровождения Груза 200.

С чего начать выбор тарифа?

На главной странице сайтов всех похоронных служб пользователям предлагают выбрать способ: кремацию или погребение. Преимущество первого варианта:

меньше стоит;

удобнее для людей, которые намерены регулярно приходить на кладбище.

Погребение оценивается немного дороже. В столице осталось мало открытых для новых захоронений могильников. На дальнюю поездку придется потрать много времени. Второй вариант подходит для людей, которые при жизни зарезервировали себе место. Как вариант, имеют отношение к родственному захоронению. Срок биологического разложения тела равняется 15 годам, по истечении которых СЭС разрешает производить повторное погребение.

Государство выделяет участки на безвозмездной основе. Если родственники не ухаживают за могилой, надел продают. Правительство Москвы дает возможность участвовать в открытом аукционе, где продаются освободившиеся места на разных кладбищах. Возможность доступна состоятельным людям.

Как сориентироваться в стоимости?

Итоговая сумма средств зависит от времени года, Выкапывание могилы при промерзании грунта стоит дороже, чем в теплый сезон. Чтобы замедлить разложение тела летом, усопшего человека отвозят в морг.

Фиксированного тарифа у специализированных учреждений нет. Морги предлагают услуги гримирования, бальзамирования, санитарной обработки тела, снятия посмертной маски. Минимальная стоимость — от 12 000 руб.

Большинство москвичей выбирает комплексный сервис, который полностью освобождают родственников от связанных с похоронами хлопот. В пакет включены товары: крест, украшения, домовина и услуги:

предоставления транспортных средств для перевозки тела и доставки габаритных предметов;

оформления разрешений и свидетельств;

бригады грузчиков;

подготовки ямы и закапывания могилы.

Стоимость стандартного тарифа в официальных городских службах, например, Ритуал.рф: захоронения — 26 200 руб., кремирования — 23 500 руб.

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