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Новости. Общество
23:30, 31 Января 2019
фото: Pixabay

Какие мысли помогут достичь оргазма

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Ученые выяснили, что женщины, мысли которых во время секса далеки от эротики, почти не испытывают оргазма.

Эксперимент с участием 251 представительницей слабого пола был проведен для выяснения причин отсутствия приятных ощущений во время сексуальных игры.

Добровольцы женского пола в возрасте от 18 до 67 лет были поделены на 2 группы. В первую вошли 175 женщин. С их слов, они не имели проблем во время интимной близости. А вот оставшиеся 75 испытывали трудности в достижении оргазма.

Женщинам из обеих групп был предложен ряд вопросов об эмоциях, поведении и мыслях, которые они испытывали во время секса и мастурбации.

Выяснилось, что сексуальные дамы были полностью поглощены процессом и их мысли носили эротический характер. А вот женщины из 2 группы думали о чем угодно, но только не о сексе, пишет издание ToDay News Ufa.

Ученые советуют женщинам для улучшения качества личной жизни намеренно придавать своим мыслям эротическое направление.

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