Какие новые предприятия появятся в Карелии в 2021-2023 годах: прогноз Минэкономразвития

Инвесторы планируют в 2021-2023 годах провести модернизацию и создание ряда крупных производственных мощностей в Карелии.

Они перечислены в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

В числе таких проектов строительство комплекса по производству щебня в Медвежьегорском районе на месторождении "Братское" на сумму 14 млрд рублей, строительство завода по производству экстрактов и соков из дикорастущих ягод в Кондопожском районе на сумму 140 млн рублей.

О других проектах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".