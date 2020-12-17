890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии не закроют границы туристам, но потребуют соблюдать множество запретов 4
17.12.2020 15:37
В ГИБДД Карелии ответили водителю, который пожаловался, что не может забрать автомобиль со штрафстоянки из-за самоизоляции 3
17.12.2020 13:39
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Новое
Сегодня 10:15
Операции с наличными в России возьмут под контроль 3
17.12.2020 21:05
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО) 9
17.12.2020 16:33
Следователи начали проверку по факту гибели маленькой девочки под колесами трактора в Костомукше
17.12.2020 20:21
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз 3
Сегодня 07:25

Какие отрасли поднимают экономику Карелии: статистика показала резкий рост производства

Новости. Общество
09:50, 18 Декабря 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
Загрузка...

Промышленное производство в Карелии за 11 месяцев 2020 года выросло на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет целого ряда отраслей экономики.

Лидеры названы в отчете Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности.

Добыча полезных ископаемых без учета металлических руд увеличилась в 5,7 раза, переработка и консервирование фруктов и овощей – в 2,2 раза, производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности - в 3,3 раза, производство текстильных изделий - в 2,1 раза.

Какие еще отрасли демонстрируют рост производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

17.12.2020 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели" 8
17.12.2020 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»