Какие отрасли поднимают экономику Карелии: статистика показала резкий рост производства

Промышленное производство в Карелии за 11 месяцев 2020 года выросло на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет целого ряда отраслей экономики.

Лидеры названы в отчете Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности.

Добыча полезных ископаемых без учета металлических руд увеличилась в 5,7 раза, переработка и консервирование фруктов и овощей – в 2,2 раза, производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности - в 3,3 раза, производство текстильных изделий - в 2,1 раза. Какие еще отрасли демонстрируют рост производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".