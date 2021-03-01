Какие семьи в Карелии могут не платить транспортный налог в 2021 году, разъяснили в ИФНС

Инспекция Федеральной налоговой службы по Петрозаводску подготовила разъяснения о льготах по транспортному налогу, которые получили многодетные семьи в Карелии.

Льгота предоставляется с 2020 года и будет учтена в уведомлениях, которые налоговый орган направит в 2021 году.

От уплаты транспортного налога полностью освобождается один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Льгота распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, мотоциклы и мотороллеры. Получить льготу можно только на одно транспортное средство. Как оформить заявление, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".