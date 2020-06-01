Какие сферы услуг в Карелии легче остальных пережили эпидемию: официальная статистика

Сфера услуг оказалась в числе наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса в Карелии, но некоторые виды пережили кризис лучше остальных.

На сколько сократились объемы услуг в тех или иных видах деятельности, говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Например, почти на 100% сократился ремонт и пошив одежды, изготовление и ремонт мебели, химчистка, услуги прачечных. С меньшими потерями пережили ограничительные меры техобслуживание и ремонт транспортных средств, а также ремонт и строительство жилья и других построек. Что происходило в сфере услуг в республике по время ограничительных мер, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".