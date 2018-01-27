"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 27 января.

В 10.00 в Лахденпохском и Сортавальском районах продолжится ралли "Карелия 2018" (финиш в 17.00, награждение в 19.30).

В 10.00 в Петрозаводске на территории центра "Горка" пройдет республиканский зимний спортивный праздник для семей с особенными детьми в рамках проекта "Я могу".

В 10.00 в комплексе "Корал" (ул. Пограничная, 50) состоится чемпионат России по флорболу среди мужских и женских команд (первая лига, 2-й тур).

В 11.00 на стадионе "Коммунальник" торжественно откроется этап кубка мира по ездовому спорту, соревнований по гонкам на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции "По

земле Сампо".

В 16.00 в Национальной библиотеке пройдет заседание Клуба любителей творчества В.Высоцкого.