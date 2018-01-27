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Новости. Общество
08:00, 27 Января 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 27 января.

В 10.00 в Лахденпохском и Сортавальском районах продолжится ралли "Карелия 2018" (финиш в 17.00, награждение в 19.30).

В 10.00 в Петрозаводске на территории центра "Горка" пройдет республиканский зимний спортивный праздник для семей с особенными детьми в рамках проекта "Я могу".

В 10.00 в комплексе "Корал" (ул. Пограничная, 50) состоится чемпионат России по флорболу среди мужских и женских команд (первая лига, 2-й тур).

В 11.00 на стадионе "Коммунальник" торжественно откроется этап кубка мира по ездовому спорту, соревнований по гонкам на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции "По
земле Сампо".

В 16.00 в Национальной библиотеке пройдет заседание Клуба любителей творчества В.Высоцкого.

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