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Новости. Общество
07:55, 16 Марта 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 16 марта.

Петрозаводск 16 марта с рабочим визитом посетит министра транспорта России Максим Соколов.

9.00-9.20 – с участием Соколова состоится презентация проекта реконструкции железнодорожного вокзала.
9.30-10.00 – Министр транспорта РФ посетит ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" на ул.Ригачина, 25.
10.10-10.20 – Максим Соколов осмотрит объект, планируемый к реконструкции в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" – "Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса в городе Петрозаводске" (ул.Неглинская, 23).
10.50 -11.30 – пройдет совещание по вопросу развития транспортной инфраструктуры Республики Карелия, в котором также примет участие министр транспорта России Соколов.
(пр.Ленина, 19, зал заседаний) (протокольная съемка для телеканалов).
11.30-11.45 – Максим Юрьевич Соколов встретится с журналистами и ответит на их вопросы.

10.00 – в малом зале Законодательного собрания пройдет заседание Комитета по экономической политике.

11.30 - в малом зале Законодательного собрания пройдет заседание Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

15.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание комиссии по культурно-историческому наследию.

15.30 – в школе №27 на ул. Кузьмина, 50 пройдет городской конкурс "Педагог года – 2018", номинация "Учитель": предварительные итоги, объявление полуфиналистов.

16.00 – в Зимнем саду администрации города состоится награждение победителей творческого конкурса "Петрозаводск – город удобный для жизни".

14.15 – в Минтруда на проспекте А.Невского, 33 состоится заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации теневой части заработной платы.

16.00 – в музей изобразительных искусств Карелии откроется выставка "Возвращенные шедевры".

17.00 – в клубе "Бегемот" на ул. Дзержинского, 7пройдет презентация книжных новинок "Книжная мельница".

19.00 -в Музыкальном театре РК состоится концерт в рамках Фестиваля поэзии и песни имени Алексея Фатьянова.

С 16 по 18 марта – в Петрозаводске пройдут республиканские соревнования по шашкам.

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В Карелию сегодня приедет министр транспорта России Максим Соколов
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В день выборов в Петрозаводске троллейбусы и автобусы будут возить бесплатно
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