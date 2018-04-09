"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 9 апреля.

В понедельник Карелию с рабочим визитом посетит губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

11.30. Посещение главой РК Артуром Парфенчиковым и Дмитрием Кобылкиным ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод".

10.00. Администрация Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

17.00. Кафедральный собор св. блгв. кн. Александра Невского. Пасхальная вечерня. Поздравление Правящего Архиерея со светлым Воскресением Христовым.

17.00. Национальная библиотека РК. Цикл "Калевальский марафон": лекция "Калевала в кинематографе".

18.00. Национальный театр РК. Премьера спектакля "Сказка о Попе и о работнике его Балде".

19.00. Музыкальный театр РК. Программа ансабля "Кантеле" "Kevät tulou! Kottu vinguu! Helmu viuhkau!" / "Весна идет! Сапог скрипит! Подол сверкает!".