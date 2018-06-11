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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 11 июня.
В 14.00 - матч ФК "Карелия" (Петрозаводск) и ФК "Химик" (Коряжма) на стадионе "Спартак" в рамках первенства Северо-Запада.
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