"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 11 июня.

В 14.00 - матч ФК "Карелия" (Петрозаводск) и ФК "Химик" (Коряжма) на стадионе "Спартак" в рамках первенства Северо-Запада.

В Кеми пройдет зональный этап межмуниципального фестиваля народного творчества "Эстафета культур".