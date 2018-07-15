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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 15 июля.
В России 15 июля отмечается День металлурга, поэтому, пользуясь случаем, поздравляем всех жителей республики, работающих в этой отрасли, с профессиональным праздником.
В 11 часов в селе Шокша Прионежского района состоится праздник вепсской культуры - "Праздник солнышка".
Напоминаем, что в 18 часов начнется прямая трансляция финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии.
Ну, а пока в Карелии наладилась погода, - на всей территории республики тепло и солнечно, - советуем воспользоваться этими деньками для выезда на природу. Айда купаться!
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