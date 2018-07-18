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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 18 июля.
11.00 – в малом зале администрации карельской столицы (пр. Ленина, 2, кабинет 206) пройдет внеочередная сессия Петросовета.
С 16:00 до 18:00 в Кемском районе на трассе "Кола" км 882 — км 884 пройдут взрывные работы. Движение перекроют для всех транспортных средств.
19.00 – пройдут беговелосоревнования, подробнее о месте проведения смотрите здесь.
20.00 – в клубе "SOLO" на ул.Коммунальная, ул.20 пройдет интеллектуальная детективная игра. Собирайте команду, принимайте участие в игре.
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