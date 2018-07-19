"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 19 июля.

В 10.00 глава Карелии Артур Парфенчиков посетит Республиканскую больницу им. В.А.Баранова, где состоится презентация нового ангиографа.

В 15.00 в Национальной библиотеке Карелии откроется проект "Литературный четверг": встреча "Джон Пристли".

В 18.00 сотрудники Национальной библиотеки Карелии проведут экскурсию по улице Куйбышева в рамках проекта "Читайте улицы, как книги".

В 18.00 в центре "Философия здоровья" пройдет лекция о роли белка в рационе современного человека.