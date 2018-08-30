"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 30 августа.

9.30 - в малом зале глава Карелии Артур Парфенчиков проведет совещание по вопросу готовности дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, к новому учебному году.

10.00-14.00 - в паркетном фойе Дворца творчества детей и юношества на ул. Красная, 8 состоится образовательная выставка "Муниципальная система дошкольного образования Петрозаводского городского округа: ресурсы и достижения – 2018".

11.00 – в зале заседаний правительства РК глава Карелии Артур Парфенчиков встретится с офицерами-выпускниками, прибывшими в республику для прохождения службы в Пограничном управлении.

11.00 – в концертном зале Дворца творчества детей и юношества на ул. Красная, 8 пройдет пленарное заседание августовского общественно-педагогического форума "Гуманизация образования в контексте социальных вызовов XXI века как условие функционирования и развития муниципальной системы образования".

11.30 - в Пудоже на стадионе школы №3 (ул. К. Маркса, 79) состоится торжественное открытие стадиона.

14.30 – на территории Зарецкого парка пройдет субботник в рамках подготовки к фестивалю "Калакунда".

16.00 - в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка Александра Костюкова и Ольги Юнтунен (Костомукша, Петрозаводск). Графика, живопись.

18.00 - Национальная библиотека РК в рамках проекта "Читайте улицы как книги" проведет экскурсию "Онежская набережная".