"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 17 ноября.

15-18 ноября – на ул. Инженерной пройдет Универсальная ярмарка. Время работы – 10.00-18.00.

9.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоится чемпионат по мини-футболу.

9.30 – в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 пройдет VI форум молодых политиков.

10.00 – в спортивном комплексе "ФОК" на ул. Ключевой, 10 состоится открытый чемпионат и первенство по ушу.

11.00 – в ООО "Киноцентр" на пр. Первомайском, 2 пройдет городской праздник, посвящённый Международному дню толерантности "Мы вместе".

11.00 – в кинотеатре "Калевала" состоится концертная программа национальных творческих коллективов, посвященная Дню народного единства.

15.30 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдет первенство МУ "СШОР №3" по спринту и барьерному бегу.

18.00 – в Музыкальном театре РК на ул. Кирова, 4 пройдет мировая премьера оперы И. Кузнецова "Карельский пленник".