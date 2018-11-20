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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 20 ноября.
12.00 – в Инновационном парке ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет брифинг уполномоченного по правам ребенка в Карелии Г. Сараева "Об итогах работы за год Уполномоченного по правам ребенка".
16.00 – состоится начальная военная подготовка для юнармейцев. Организатор – молодежный центр "Смена".
17.00 – в сборном пункте военного комиссариата на ул. Л. Чайкиной, 17 пройдут занятия по парашютному троеборью.
18.45 – в спортивном комплексе "Луми" на Неглинской набережной, 52 состоится церемония закрытия турнира "Онежские снежинки" по фигурному катанию на коньках.
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