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Новости. Общество
07:55, 23 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 23 апреля.

23 апреля – Рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

9.00-16.30 – в Школе искусств на ул. Ленинградской, 19  пройдет региональный этап конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования " Сердце отдаю детям".

10.00 – в ДЮЦ на пр. А. Невского, 71 состоится финал городской игры "Зарница-Победа" (штабной и полевой этапы).

12.00 – на ул. Красной, 8 пройдет республиканская ярмарка вакансий "Карьера – 2019".

13.00 – в Ломоносовской гимназии на ул. Ла-Рошель, 11 состоится конференция "Эффективные практики реализации ФГОС" (для учителей начальных классов).

13.30 – на ж/д вокзале  Петрозаводска пройдет военно-патриотическая акция "Сирийский перелом". До начала акции пресс-подход.14.00-16.00 – работа   экспозиции.

15.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей XIX республиканского конкурса "Книга года – 2018".

16.00 – на Бульваре Победы пройдет акция "Чистый Петрозаводск".

16.00 – в Центре национальных культур и народного творчества Карелии откроется выставка живописи  Виктора Емельянова "Здесь мой причал".

18.30 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А состоится концерт хоровых коллективов "Парад хоров".

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.

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