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Новости. Общество
07:55, 31 Октября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 31 октября.

В ПетрГУ на ул. Пушкинской, 17 откроется коворкинг-центра для национальных НКО (время уточняется).

31 октября-1 ноября – в гостинице "Северная" состоится региональный форум приемных родителей "Семейная Карелия – 2019".

10.00 – на ул. Пушкинской, 17 откроется II очередь Педагогического инновационного парка.

10.00 – В ПетрГУ на ул. Пушкинской, 17 пройдет торжественное открытие республиканского форума молодых педагогов Karjalan Nuorus. В открытии форума примет участие Артур Парфенчиков.

10.00 – в детсаду №64 на ул. Ключевой, 24а состоится практико-ориентированный семинар "Образовательный квест как средство позитивной социализации дошкольников в рамках разновозрастного общения".

13.30 – в Лахденпохье на ул. Пушкина, 4 пройдет официальное открытие Центра межнационального сотрудничества.

13.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится мини-фестиваль "Педагогический театр". 

19.00 – в ресторане Paulaner напл. Гагарина, 1 пройдут дни польской культуры в рамках фестивального движения "Аромат национальной кухни".

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