"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 10 ноября.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ.



10.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена,1 пройдут республиканские соревнования по ката.



16.00 – в городском выставочном зале на ул. Ленина, 26 состоится концерт учащихся Детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридова – "Краски Севера".