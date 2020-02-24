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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
07:55, 25 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 25 февраля.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится городское тематическое совещание. Темы: результаты работы администрации Петрозаводского городского округа по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; "Активный горожанин" - цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.

11.00 – в спорткомплексе "Луми" (наб. Неглинская, 52) пройдет первенство ПГО по фигурному катанию "Весенняя карусель".

14.00 – на трассе "Фонтаны" состоится Чемпионат и первенство ПГО по лыжным гонкам среди школьных команд.

15.00 - в "Центре молодёжи" (пр. А. Невского, 55) откроется семинар "Навстречу мечте" (спикер – бизнесмен Сеймур Исмайлов).

16.00 – в Национальном музее Карелии состоится открытие передвижной выставки "Народной музыки творец" к 100-летию Г.-Р. Синисало.

17.00 – в Медиа-центре "Vыход" пройдет творческая встреча с художницей, режиссером-аниматором Анастасией Мелиховой (Екатеринбург).

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