"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 16 февраля.

В Сортавальском районе стартует первый этап Кубка Мира по ралли-рейдам – баха "Россия – Северный лес 2018". Торжественный старт назначен на 19.00 (горный парк "Рускеала").

В 10.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится информационно-методический семинар по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе "Президентских грантов".

В 15.00 в мэрии Петрозаводска откроется выставка документов по истории отношений Ла-Рошели и Петрозаводска.

В 17.00 в актовом зале ПетрГУ пройдет торжественный вечер, посвященный 45-летию побратимских отношений Петрозаводска и Ла-Рошели.