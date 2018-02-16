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В Сортавальском районе стартует первый этап Кубка Мира по ралли-рейдам – баха "Россия – Северный лес 2018". Торжественный старт назначен на 19.00 (горный парк "Рускеала").
В 10.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится информационно-методический семинар по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе "Президентских грантов".
В 15.00 в мэрии Петрозаводска откроется выставка документов по истории отношений Ла-Рошели и Петрозаводска.
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