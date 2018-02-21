"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 21 февраля.

21 февраля стартцют Малые Дельфийские игры Республики Карелия., которые завершаться 22 февраля.

10.00 – в актовом зале главного корпуса ПетрГУ состоится открытие Всероссийской военно-исторической конференции "Непобедимая и легендарная". В мероприятии примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

10.40 – в "Точке кипения" на пр.Ленина, 31 глава Карелии Артур Парфенчиков объявит финалистов конкурса "Управляй" от Республики Карелия.



15.00 – в большом зале администрация Петрозаводска пройдет заседание Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на общественной территории города. Состоится утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Петрозаводска для голосования.

16.00 - в Национальной библиотеке РК состоится торжественное открытие книжной персональной выставки "Моя Карелия", приуроченной к 100-летию поэта и писателя И.И. Сааринена.

17.00 - в Карельской государственной филармонии пройдет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества.

18.00 – в поселке Пряжа отметят День родного языка.

18.00 – у торгового центра "Семья" на ул.Древлянка, 18 пройдет акция "Добрый шкаф" по сбору одежды и обуви от населения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

18.00 - в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится открытый городской фестиваль обработок народных мелодий "Скоморошина".

18.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет конференция для умных родителей "Поколение Z".