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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 29 марта.
10.00 - на ул.Энгельса, 4 пройдет заседание Межведомственной комиссии по координации деятельности субъектов профилактики правонарушений в Республике Карелия.
15.00 – в администрация Петрозаводска (каб. 201) состоится заседание городского координационного Совета по делам инвалидов при главе города.
18.30 - в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а состоится торжественное открытие II (XVIII) Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи "Лаулу".
19.00 – в Карельской государственной филармонии пройдет концерт "День рождения оркестра "Онего".
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