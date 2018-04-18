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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 18 апреля.
В 11.00 в правительстве Карелии пройдет брифинг о проведении второго регионального чемпионата "Абилимпикс".
В 14.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится международный весенний бал для учащихся 8-11 классов.
В 15.00 в Карельском колледже культуры и искусств состоится гала-концерт республиканского фестиваля творчества студентов средних профессиональных образовательных организаций.
В 16.00 в Детско-юношеском центре пройдет социальная игра "Эксперимент добра", посвященная Году добровольца.
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