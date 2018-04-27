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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 27 апреля.
В 12.00 в Национальной библиотеке состоится торжественное закрытие регионального чемпионата "Амбиликс".
В 13.00 в селе Великая Губа пройдет республиканская краеведческая конференция "Малые федосовские чтения".
В 15.00 у Вечного огня в Петрозаводске подведут итоги республиканского конкурса "Лучшая смена почетного караула на посту №1".
В 16.00 марафон кантелистов начнется в Доме канте (пр. Карла Маркса, 6).
В 18.30 – Межконфессиональный фестиваль "Душа Карелии" в Евангелическо-Лютеранском приходе Петрозаводска.
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