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11.00 – в селе Спасская Губа Кондопожского района при участии главы Карелии Артура Парфенчикова пройдет церемония присвоения спасогубской школе имени Героя Советского Союза В.М. Филиппова.
12.00 – в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе пройдет открытие отделения почтовой связи.
14.30 – в Петрозаводске, в лицее №13 на ул. Сортавальская, 7б глава Карелии Артур Парфенчиков примет участие во встрече с руководителями школьных музеев Великой Отечественной войны.
15.30 – в Петрозаводске, в школе № 2 "Источник" состоится подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса "Учитель года Карелии-2018".
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