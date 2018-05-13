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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 13 мая.
Напоминаем, что с 12 по 15 мая в Музыкальном театре Карелии проходят гастроли Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина.
А в Петрозаводске в воскресенье, 13 мая состоится городской праздник "Семейный экофест".
10.00 - 17.00. «Зеленая тропа» г. Петрозаводска. Городской праздник "Семейный экофест".
10.00 - 14.00. "Чистые игры".
14.00. Награждение победителей творческих конкурсов "Марша парков".
14.30. Торжественное открытие экологической тропы "Карелия заповедная", экоквест.
Кстати, синоптики обещают сегодня +26 градусов. Поэтому, айда загорать!
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