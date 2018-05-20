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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 20 мая.
10.00. Стадион "Динамо". Открытый Кубок Карелии по спортивно-прикладному собаководству и кинологический Фестиваль "Весенние старты - 2018" (открытие в 11:00, показательные выступления с 14:00).
12.00. пл. Ленина. Петрозаводский велопарад.
18.00. Ст. "Спартак". Первенство по регби (награждение).
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