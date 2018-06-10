"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 10 июня.

В 11.00 пройдут соревнования Чемпионата и Первенства Карелии по спортивному ориентированию (лыжная трасса «"Фонтаны").

В 12.00 на стадионе "Спартак" пройдет Чемпионат России по американскому футболу.

В 12.00 в Питкяранте состоится республиканский легкоатлетический пробег, посвященный памяти павших воинов Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг. и годовщине открытия Мемориала "Крест скорби".