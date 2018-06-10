По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 10 июня.
В 11.00 пройдут соревнования Чемпионата и Первенства Карелии по спортивному ориентированию (лыжная трасса «"Фонтаны").
В 12.00 на стадионе "Спартак" пройдет Чемпионат России по американскому футболу.
В 12.00 в Питкяранте состоится республиканский легкоатлетический пробег, посвященный памяти павших воинов Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг. и годовщине открытия Мемориала "Крест скорби".
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
05.06.2018, 14:41
05.06.2018, 19:40
04.06.2018, 14:07
08.06.2018, 11:28
09.06.2018, 12:17
Аналитика
08.06.2018 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
08.06.2018 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
09.06.2018 14:45
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии