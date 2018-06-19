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Новости. Общество
07:55, 19 Июня 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 19 июня.

Продолжится рабочая поездка заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ Рашида Нургалиева в Лоухский, Калевальский, Беломорский, Сегежский районы, Костомукшу и Петрозаводск.

10.00 – в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 пройдет партнерская конференция Корпорации развития РК с участием заместителя премьер-министра правительства РК по вопросам экономики Дмитрия Родионова.

10.00 - в малом зале Заксобрания РК пройдет комитет по законности и правопорядку, где рассмотрят вопросы об установлении административной ответственности за выгул домашних животных без сопровождающего лица и непринятие мер по уборке территорий после выгула; также затронут тему пожарной безопасности и зачитают обращение к председателю правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу использования нетабачных курительных изделий (смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна, в организациях общественного питания, иных организациях, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.

10.00 – на стадионе "Спартак" (ул.Герцена, 1) пройдет первенство РК по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004 г.р. и младше.

11.00 – в малом зале ЗС РК пройдет комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.
Рассмотрят законодательную инициативу главы Республики Карелия – законопроект "О порядке определения границ прилегающих территорий в целях организации благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Карелия".

14.30 – в малом зале ЗС РК состоится комитет по здравоохранению и социальной политике. Депутаты обсудят обращение в Госдуму по вопросу повышения пенсионного возраста

15.00 – на сборном пункте Военного комиссариата РК на ул. Л. Чайкиной, 17 состоится акция "Архивисты – призывникам".

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