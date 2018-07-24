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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 24 июля.
10.15 – в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение дела по погибшим на Сямозере детям.
11.00 - в поселке Пряжа пройдут Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию "Клубный Кубок Карелии"
21-29 июля - на Онежском озере проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".
Гонки в акватории набережной Онежского озера в Петрозаводске 26-28 июля с 11.00 (возможны изменения в расписании в зависимости от погодных условий).
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