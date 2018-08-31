Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:55, 31 Августа 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

По теме

Парфенчиков отказался проводить рабочую встречу с экс-мэром Петрозаводска, заявила Ширшина
31.08.18 10:28
Бывший житель Петрозаводска опасается, что его могут обвинить в похищении сына
31.08.18 10:15
Власти Карелии обнаружили в Приладожье нелегальный турбизнес
31.08.18 09:49
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 31 августа.

11.00 – в детской спортивной школе №2 на ул. Дзержинского, 26 пройдет Шахматный турнир памяти Ф.Ф. Машарова (классика).

12.00 – в поселке Кепа Калевальского района состоится открытие спортивной площадки.

15.00 – в поселке Суккозеро Муезерского района состоится открытие обновленного сельского дома культуры, где были отремонтированы фасады и помещения второго этажа.

По теме

Парфенчиков отказался проводить рабочую встречу с экс-мэром Петрозаводска, заявила Ширшина
31.08.18 10:28
Бывший житель Петрозаводска опасается, что его могут обвинить в похищении сына
31.08.18 10:15
Власти Карелии обнаружили в Приладожье нелегальный турбизнес
31.08.18 09:49
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются
25.08.2018, 11:35
Парфенчиков потребовал вывезти обратно питерские отходы, привезенные на свалку в Пряжу

Аналитика

29.08.2018 16:06
Обществоведение
"Где произошла потеря ребенка?" 3
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 14
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»