"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 31 августа.

11.00 – в детской спортивной школе №2 на ул. Дзержинского, 26 пройдет Шахматный турнир памяти Ф.Ф. Машарова (классика).

12.00 – в поселке Кепа Калевальского района состоится открытие спортивной площадки.

15.00 – в поселке Суккозеро Муезерского района состоится открытие обновленного сельского дома культуры, где были отремонтированы фасады и помещения второго этажа.