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Новости. Общество
07:55, 22 Ноября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 22 ноября.

9.00 – в лицее № 40 на ул. Белорусской, 1 пройдет III Республиканский форум учителей и преподавателей математики.

10.00 – в комплексе "Фрегат" на пр. К. Маркса, 1а состоится торжественное открытие выставки "Карельский камень. Дороги Карелии".

10.00 – в отеле "Piter Inn" на пл. Гагарина, 1 пройдет форум по вопросам реабилитации детей-инвалидов, инклюзивного образования и создания доступной среды "Новые перспективы – открытые возможности".

10.00 – в комплексном центре социального обслуживания населения "Истоки" на ул. Л. Чайкиной, 5 состоится круглый стол по теме "Вместе против насилия".

12.00 – в комплекс "Фрегат" на пр. К. Маркса, 1а пройдет республиканское совещание по вопросам развития горнопромышленного комплекса Республики Карелия.

12.00 – во Дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 состоится профориентационная акция с участием представителей правоохранительных органов и силовых структур "Профессии настоящих мужчин – 2018".

13.30 – в ресторане "Paulaner" на пл. Гагарина, 1 пройдет конкурс кулинарного мастерства среди шеф- поваров.

16.00 – состоится начальная военная подготовка для юнармейцев. Организатор – молодежный центр "Смена".

16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка "Поп-Арт". Тиражная графика, афиши, постеры, объекты из частных собраний. Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол и другие.

18.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет всероссийский турнир по настольному теннису "Юный Онежец" (начало в 10.00, открытие в 15.00).

18.00 – в СШОР № 2 на ул. Дзержинского, 26 состоится чемпионат Республики Карелия по молниеносной игре в стоклеточные шашки.

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