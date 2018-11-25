"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 25 ноября.

25 ноября – День матери.

Международный день прав человека.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

9.00 – во Дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоится чемпионат по мини-футболу.

9.00 – в "Акватике" пройдет открытый Кубок РК по художественной гимнастике и Турнир городов России и зарубежья по художественной гимнастике на Кубок Заслуженного работника физической культуры РСФСР, Заслуженного тренера Карелии Н.Я. Липниной. Турнир посвящен 90-летию Н.Я. Липниной.

14.00 – в Музыкальном театре РК откроется выставка декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов Карелии в рамках межмуниципального фестиваля народного творчества "Эстафета культур".

15.00 – в Музыкальном театре РК к 100-летию республики состоится гала-концерт Участников Межмуниципального фестиваля народного творчества "Эстафета культур".

16.00 – состоится начальная военная подготовка для юнармейцев. Организатор – молодежный центр "Смена".