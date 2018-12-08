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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 8 декабря.
10.00 – в Олонецкой ДЮСШ пройдет первенство Республики Карелия по мини-футболу среди юношей 2005-2006 года рождения.
13.00 – во дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 пройдет чемпионат по мини-футболу.
16.00 – во Дворце творчества детей и юношества на ул. Красной, 8 состоится юбилейный концерт детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридова "Время, вперёд!"
17.00 – в спортивном комплексе ФОК на ул. Ключевой, 10 пройдут соревнования по мини-футболу среди ветеранов памяти заслуженного тренера Республики Карелия В. А. Бабкина.
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