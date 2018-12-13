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Новости. Общество
07:55, 13 Декабря 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 13 декабря.

12-13 декабря – визит делегации Республики Карелия под руководством Артура Парфенчикова в Республику Беларусь.

11.00 – в Администрации главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг: "О ремонте дорог в Карелии в 2018 году, о строительстве и реконструкции автодорог в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", о реализации в республике проекта "Безопасные и качественные дороги". В брифинге примут участие министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК А.А. Кайдалов, начальник Управления автомобильных дорог РК В.В. Россыпнов.

16.00 – в Администрации Петрозаводска пройдет торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса творческих проектов "Бюджет для граждан".

18.00 – в отеле "Cosmos" состоится торжественная церемония вручения премии признания социально-активной и талантливой молодежи Республики Карелия "Достижение".

19.00 – в Музыкальном театре РК пройдет открытие Года театра и премьера оперы И. Кузнецова "Карельский пленник".

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