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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 15 января.
В 10.00 пройдет заседание парламентского комитета по законности и правопорядку.
В 14.30 состоится парламентский комитет по здравоохранению и социальной политике.
В 15.00 в Детско-юношеском центре состоится презентация программы "Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер".
В 19.00 в Карельской государственной филармонии пройдет концертная программа с участием Симфонического оркестра и Концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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