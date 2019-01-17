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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 17 января.
План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.
Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".
14.00 – в правительстве РК на пр. Ленина, 19 пройдет внеочередное заседание о корректировке параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
16.00 – в городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 состоится выставка карельских художников Льва и Михаила Буриных.
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