"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 29 января.

МОСКВА: Участие главы Карелии Арутра Парфенчикова в заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет городское тематическое совещание "Об открытости и обеспечении полного и доступного информирования граждан о бюджете Петрозаводского городского округа". Подведение итогов городского конкурса новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск - 2019"

10.00-13.00 – в Национальном музее РК состоится круглый стол на тему: "Проектная деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры как инструмент развития творческих индустрий".

11.00 – в РСК "Курган" пройдет семинар для специалистов по работе с молодежью Карелии.