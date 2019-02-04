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Новости. Общество
07:55, 04 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 4 февраля.

Рабочая поездка Главы Карелии Артура Парфенчикова в Лоухский район.

10.00. Администрация Петрозаводска, Большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

15.00. Турнирный зал СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26). Открытие Первого этапа "Гран-При по шахматам".

15.30. Спортивный зал ДТДиЮ (ул. Красная, 8). Первенство по флорболу.

18.00. Музыкальный театр РК. Праздничная программа, посвящённая 20-летию Детского театрального центра.

4 - 9 февраля. ЦСИ "Десяточка", Лицей №1, СОШ №46. Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди команд по волейболу "Серебряный мяч".

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