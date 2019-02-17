"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 17 февраля.

11-17 февраля – Неделя, посвященная Международному дню книгодарения, в муниципальных библиотеках "Дарите книги с любовью".

13-17 февраля – дни грузинской культуры в Петрозаводске.

15-17 февраля – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 откроется турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

15-18 февраля – в концертном зале МОУ "Петровский Дворец" пройдет II Межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства "Энергия Севера".

16-17 февраля – в 11.00 на Кургане пройдет чемпионат и первенство Карелии по лыжным гонкам.

17 февраля – День российских студенческих отрядов.

10.50 – на картодроме на ул. Лыжной, 2б пройдет открытый Кубок Карелии по автомногоборью.

11.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а пройдет открытый чемпионат и первенство РК по тайскому боксу.

11.50 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится республиканский этап серии заплывов "Karelia Challenge 3600" (13.45 –награждение, 14.00 – закрытие).

12.00 – в спорткомплексе ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдут всероссийские соревнования по легкоатлетическому 4-хборью "Шиповка юных" среди обучающихся общеобразовательных организаций.

12.00 – на лыжной трассе "Фонтаны" состоится чемпионат и первенство ПГО по спортивному ориентированию.

13.00 – в Губернаторском парке пройдет программа "Творческая Карелия".